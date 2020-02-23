Такой Каменских еще не видели

Известная певица Настя Каменских удивила образом в мужской одежде

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских меняет образы как перчатки – она обожает перевоплощения и всегда привыкла быть на высоте. Так, на этот раз красотка поразила образом во всем черном. Ее стиль кардинально меняется каждый день, и этот вечер на шоу «Голос країни» не стал исключением

«Дивіться о двадцять першій нуль нуль «Голос Країни»! Це Потап і NK», – сказали в коротком видео Потап с Настей.

Причем за несколько секунд, Каменских успела улыбнуться, покрутиться, задрать ногу, помахать на камеру – артистичности певице не занимать. Потап же тоже раз крутнулся на месте.

Видео же с анонсом выпуска шоу, в котором звездные супруги будут судьями, появилось на странице Анастасии Каменских в инстаграм, в разделе истории.

Внимание привлек ее образ, в котором очень редко можно увидеть украинскую певицу. Так, Каменских облачилась в черный балахон, черные штаны, а волосы просто распустила, не пригладив их по обычаю.

Образ Каменских дополняли белые массивные крассовки, которые она успела засветить, подняв ногу к камере. Потап же облачился во все белое, наоборот, дополнив наряд черным акцентом – кожаной курткой. Его кроссовки также были белого цвета.

В таком своеобразном фэмили-луке украинские исполнители пришли занять судейские кресла на популярном шоу.

Напомним, что Настя Каменских впечатлила откровенным видео в сети.

В горячем видео певица появилась в соблазнительном образе. Артистка перевоплотилась в эффектную дерзкую красотку с неоновыми тенями в прозрачном кружевном боди и оригинальных штанах. В этом наряде девушка показала зажигательный танец, потрусив своими прелестями на камеру.

Поклонники не смогли устоять перед эффектной звездой и забросали ее комплиментами в комментариях под видео.

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