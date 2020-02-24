Как выглядели наши украинские знаменитости в школьные годы

Как выглядели Даша Астафьева, Регина Тодоренко, Евгений Кошевой, Мишель Андраде и многие другие, когда ходили в школу

В сеть попали детские фотографии украинских звезд с тех времен, когда они еще сидели за партами. Многих из них практически не узнать, ведь они в действительности очень поменялись внешне. Предлагаем подборку фото звезд в школьные годы.

Певица и актриса Даша Астафьева

Певец Артем Пивоваров

Певица Руслана

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина

Телеведущая и певица Регина Тодоренко

Солист группы "Время и Стекло" Позитив

Певица и тансовщица Мишель Андраде

Актер Павел Вишняков

Певец Виталий Козловский

Балерина Екатерина Кухар

Телеведущий Богдан Юсипчук

Комик Евгений Кошевой

Напомним, что известная телеведущая Регина Тодоренко покрасовалась в домашней обстановке и частично раздетой. Звезда ТВ и сети сфотографировалась в рубашке оверсайз, с голыми ногами и сидя на полу.

Так на новом опубликованном кадре со сториз Регины она находилась в компании своей подруги: обе были одеты, условно говоря, по-домашнему и расположились посреди, вероятно, гостинной. На фото девушки занимаются непонятно чем: на ногах Регины видны какие-то пятна, а ее подружка, наверное, каким-то средством обрабатывала их. Во всяком случае, дама стояла на коленях и держала в руках какое-то средство, очень походящее на кисточку лака для ногтей:

"Устали девочки", - виднеется надпись поверх фото Тодоренко. Девушки-артистки при всем при этом в камеру не смотрели, а сосредоточили свои вгзляды на стройных ножках Регины.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак