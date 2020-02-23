Российская актриса Кристина Асмус, прославившаяся благодаря сериалу «Интерны», поздравила мужчин с 23 февраля

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.

На новом снимке актриса позирует вблизи: она повернулась выгодной стороной лица к камере, подняла уголки губ, сделав акцент на родинке на щеке. На ее лице легкий дневной макияж, а волосы украшают заколочки в виде звездочек.

По всей видимости, она сидит на постели.

В сети поклонники развели демагогию по поводу того, кого именно она поздравила.

«Это имеется ввиду всех кроме геев?», «вообще кукуха поплыла у людей... Правильно сегодня одна девушка сказала: закрыть нафиг комментарии у дочки и у вас на странице!!! А то много неадеквата в последнее время!!», «ты идиот . Отвалите! кто любит девочек ,кто то мальчиков. Будь уверен что итак скоро будет война, и геи тебя не спасут!», – начали скандал в комментариях Кристины россияне.

Другие же поблагодарили актрису за поздравление, а некоторые отметили ее внешность.

«Такая красивая», «Спасибо, Кристина», «Как всегда совершенная 💛💙 Мери Попенс», «А где фотка Харламова???», «А где Харламов?», «Губки шаловливые!)», « Спасибо, настоящая женщина», «Жаль Харламов, не служил😂», «спасибо, милая Кристиночка😘❤️ Люблю безумно», – пишут в сети фолловеры-мужчины Асмус.

Напомним, что Кристина рассказала, что ее друзья открыли танцевальный центр, в который она тоже мечтает однажды зайти в гости. На фото Асмус одета в боди телесного цвета. Возникает впечатление, что артистка сидит голая. Она немного приподняла ногу, засветив оголенные бедра.

Всего за час фото собрало 36 тысяч лайков. Поклонники артистки в восторге от ее внешнего вида, а некоторые не очень.

«Вы как всегда безупречно выглядите», «У вас такие красивые длинные волосы! А вот я, чтобы с волосами не делала - отрастить ниже лопаток не могу», «Я сначала подумала, что фото в стиле ню», «Красивое и эстетичное фото», «Красивая идеальная огненное красотка», «Кожа уже старовата.. Сейчас много девочек гораздо моложе и качественнее, впрочем это и так понятно)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кристина Асмус ошарашила странной выходкой, Харламов не оценил: «Когда рядом нет…».

Как сообщала Politeka, Асмус полностью разделась и без стыда показала, чем соблазнила Харламова: «уже не отмыться».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус в мини-шортиках показала, перед чем не устоял Харламов: "Гарик всю еду съедает?".