Российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась благодаря сериалу "Интерны" и оскандалилась после выхода фильма "Текст" показала, что есть на обед

Снимок с едой звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Но в отличие от традиционных постов звезд с шикарными завтраками и обедами, Кристина решила поразить поклонников своей простотой. Звезда показала, что купила на обед лапшу быстрого приготовления.

«До и после ширак», - подписала артистка снимок.

Отметим, что «Доширак» - это популярная торговая марка еды быстрого приготовления. Аналог нашей «Мивины». Поклонники звезды остались в восторге от чувства юмора Кристины.

«Я не пойму, сегодня что день Доширака? почему весь инстаграм в нем», «Пища богов», «Суп огонь. Когда рядом нет жены», «Мазика ещё добавить, обед будет праздничным», «Мои студенческие обеды)))) запах сшибал с ног))))», «Очень даже популярная еда. Приятного аппетита», - пишут пользователи сети.

Отметим, что муж Асмус, российский комик Гарик Харламов не оценил фотографию возлюбленной. Он не оставил лайк под ее постом. Как известно, 2019 год был сложным для звездной пары. После выхода фильма «Текст» на них посыпалось множество негативных комментариев. Люди писали, что Асмус якобы публично изменила Харламову, снявшись в чрезмерно откровенной постельной сцене в фильме.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус опубликовала серию снимков в черном мини-платье. Актриса покривлялась на камеру и запостила весьма странные фото с высунутым языком.

Фолловеры неоднозначно восприняли юмор актрисы.

«Не очень удачное фото)», «Тебе плохо, рвать хочется или что?», «Вызываем экзорциста», - написали люди.

Напомним, что Кристина Асмус полностью разделась и без стыда показала, чем соблазнила Харламова: «уже не отмыться».

Как сообщала Politeka, Асмус в мини-шортиках показала, перед чем не устоял Харламов: "Гарик всю еду съедает?".

Также Politeka писала, что Асмус с синяками под глазами ошарашила сеть: "Бедный Гарик, что ему пришлось пережить".