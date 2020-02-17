Российская актриса Кристина Асмус поразила поклонников своим внешним видом

Бурную реакцию вызвало новое фото артистки в миниблоге. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Кристина Асмус на снимке позирует в белой кепке и футболке. В своем посте она опубликовала афишу спектаклей, в которых играет.

При этом множество комментаров обратили внимание именно на вид звезды. Большое число подписчиков восхищается тем, как выглядит актриса.

«Ваай, какая милашка», «Красотка, что ещё могу сказать», «Красотка», «Милота», «акая ты ах.. тельная. Когда смотрел фильм «Текст». Не мог себе поверить, что это была ты. Я всплакнул. Бедный Гарик, что ему пришлось пережить», «Повезло Харламову. Красивая жена», «Боже😍какая красавица❤️Кристина,люблю тебя 😻❤️😘», - пишут в сети.

В то же время другим вид артистки показался болезненным. Поклонники считают, что это из-за очень плотного графика выступлений. Асмус советуют не забывать об отдыхе.

«А шо за синяки под глазами, будем лечить», «Спит плохо», «Хорош, тормози, отдохни чуть-чуть, булки расслабь», «Ох и график!» - пишут в сети.

Напомним, что конец 2019 года был тяжелым для звездной пары. После выхода на экраны скандального фильма "Текст" с участием актрисы, на нее и ее мужа обрушился шквал критики. Все дело в постельной сцене, где Асмус очень реалистично сыграла.

Хейтеры осуждали Кристину Асмус за то, что она якобы таким образом изменила супругу. Досталось и Харламову, в комментариях у которого было не меньше негатива.

Как известно, Харламов поддержал жену, отметив, что она замечательная актриса.

«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса „Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“ или „Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил ‚совокупляться‘ весь фильм с Майклом Дугласом“», — писал Харламов в сети и добавил, что гордится женой и ее блестящим исполнением роли.

Пара стойко выдержала информационную волну.

Напомним, что Кристина Асмус забыла о белье и показала, как отдохнула без мужа на Мальдивах: "Текст пошел на пользу".

Как сообщала Politeka, раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус пробежалась по пляжу: "Памела Андерсон выдыхает в сторонке".