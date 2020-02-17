Российская актриса Кристина Асмус поразила поклонников своим внешним видом
Бурную реакцию вызвало новое фото артистки в миниблоге. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
Кристина Асмус на снимке позирует в белой кепке и футболке. В своем посте она опубликовала афишу спектаклей, в которых играет.
При этом множество комментаров обратили внимание именно на вид звезды. Большое число подписчиков восхищается тем, как выглядит актриса.
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«Ваай, какая милашка», «Красотка, что ещё могу сказать», «Красотка», «Милота», «акая ты ах.. тельная. Когда смотрел фильм «Текст». Не мог себе поверить, что это была ты. Я всплакнул. Бедный Гарик, что ему пришлось пережить», «Повезло Харламову. Красивая жена», «Боже😍какая красавица❤️Кристина,люблю тебя 😻❤️😘», - пишут в сети.
В то же время другим вид артистки показался болезненным. Поклонники считают, что это из-за очень плотного графика выступлений. Асмус советуют не забывать об отдыхе.
«А шо за синяки под глазами, будем лечить», «Спит плохо», «Хорош, тормози, отдохни чуть-чуть, булки расслабь», «Ох и график!» - пишут в сети.
Напомним, что конец 2019 года был тяжелым для звездной пары. После выхода на экраны скандального фильма "Текст" с участием актрисы, на нее и ее мужа обрушился шквал критики. Все дело в постельной сцене, где Асмус очень реалистично сыграла.
Хейтеры осуждали Кристину Асмус за то, что она якобы таким образом изменила супругу. Досталось и Харламову, в комментариях у которого было не меньше негатива.
Как известно, Харламов поддержал жену, отметив, что она замечательная актриса.
«Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса „Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!“ или „Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил ‚совокупляться‘ весь фильм с Майклом Дугласом“», — писал Харламов в сети и добавил, что гордится женой и ее блестящим исполнением роли.
Пара стойко выдержала информационную волну.
Напомним, что Кристина Асмус забыла о белье и показала, как отдохнула без мужа на Мальдивах: "Текст пошел на пользу".
Как сообщала Politeka, раздетая Асмус показала, как развлекается без Харламова на Мальдивах: "За такие роли можно...».
Также Politeka писала, что Кристина Асмус пробежалась по пляжу: "Памела Андерсон выдыхает в сторонке".