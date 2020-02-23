Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартала 95", поразила черно-белым селфи вблизи

Варвара в этот раз показала свое лицо вблизи, с макияжем. Волосы звездной дочери были красиво уложены волнами. Кошевая в этот раз позировала с распущенными волосами. Ее шею украшают ожерелья и цепочка.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

По заднему виду на фото можно угадать, что снимок Варвара сделала в автомобиле, на заднем сидении.

В комментариях поклонники и фолловеры Вари отметили, что она взрослая не по годам, а также очень красивая.

«Красотуля», «решила вынести мусор 🖤», «цепи круто, панки – не круто 😎», «Прям вау», «Красиво так-то», «красоточка», – написали пользователи сети под фото.

Фото юной певицы собрало почти тысячу лайков менее, чем за час.

Напомним, что ранее старшая дочь комика Кошевого и его супруги дизайнера Ксении Варвара поразила талантом на сцене, кроме того - девочка заметно повзрослела.

Так на новом опубликованном видео Варвара выступает на сцене детского музыкального фестиваля «Зима 2019». Юная красавица из милого подростка превращается в высокую привлекательную юную красавицу, кроме того - очень талантливую.

Напомним, что Кошевой из Квартала 95 остался один, актеру срочно ищут пару. Главный актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой скоро получит нового напарника. Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице "Квартала 95" в Facebook.

В частности, сейчас студия активно ищет Евгению Кошевому нового напарника для юмористического шоу "Рассмеши комика".

Как известно, ранее второе место судьи было закреплено за Юрием Ткачем.

"Соскучились по вашим любимым народным шоу "Рассмеши комика"? В этом сезоне вас ждет сюрприз. У Евгения Кошевого появится новая напарница - прекрасная любимица всей Украине! Кто это будет? Пишите свои варианты в комментарии", - говорится в публикации студии "Квартал 95".

Украинцы бурно отреагировали на новость о поиске напарника для Евгения Кошевого и предположили, что место Юрия Ткача могут занять как Елена Кравец, так и Леся Никитюк.

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