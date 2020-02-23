Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, показала кадры, на которых лишилась главного элемента своего образа

На фото Лободу можно увидеть сидящую в кресле, а в этот момент стилист занят ее волосами. Он делает стрижку Светлане. На фоне можно увидеть зеркало и много различных средств для волос. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку певицы.

Под фото успел написать и композитор Игорь Крутой. Он поставил яркие смайлики.

Фанаты успели посмотреть видео более 200 тысяч раз. Также они написали множество комментариев под роликом:

"Паричок постричь не жалко)))", "Света если Вы отошли от челки , то это лучшее решение этого года. Вам невероятно хорошо без челки", "Подарите мне ваши отрезанные волосы, пожалуйста", "Малышка,тебе все идет,ты просто бомба, а не женщина, кайфую", "Любая стрижка,но только без челки", "Зачем? Не надо. Вам очень идёт эта причёска!", "Заметьте Светлана Сергеевна. Я люблю вас и ваше творчество", "Без чёлки однозначно лучше, соглашусь с комментариями. С таким большим носом - чёлка не уместна, и делать из себя Бриджит Бордо- нелепо", "Обычный слайсинг. На нарощенных прядях".

Сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала соблазнительный образ в эффектном наряде.

Исполнительница позирует, сидя на стуле в гримерке и игриво расставив ноги. При этом на Светлане бюстгальтер без бретелей и брючный костюм насыщенного красного цвета, пиджак от которого наброшен на плечи и открывает отличный обзор на пышный бюст и упругий пресс артистки.

Свой стильный лук певица дополнила золотыми украшениями: браслетами, кольцами и кулоном с красным камнем.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить отзывов под снимками певицы, ведь их она показала в своем Instagram-Stories.

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