Известная украинская певица MARUV показала новый снимок в темных цветах в сети

На фото MARUV показала себя в шляпе и сеточке. Под ней можно легко рассмотреть белье певицы. Образ дополнила артистка сапогами выше колена. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины", - написала певица под фото, таким образом поздравив сильный пол с Днем Красной армии, в прошлом украинским праздником.

Фанаты начали активно обсуждать поздравление и внешность артистки:

"В Украине такой праздник не празднуют!!", "Я человек простой: вижу фото Марув - ставлю лайк)", "14-е октября, Ань", "Так можно и натуралом стать", "Аня, все твои фотки можно сразу на обложки журналов ставить", "Это самое лучшее поздравление за сегодня", "Как то очень скромно и без души", "Это не девочка это бомба", "Спасибо мать)", "Какая же ты красивая".

Ранее мы сообщали, что 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, удивила кадрами, мимимишность которых зашкаливает.

Артистка поделилась в "сториз" в своем Инстаграм кадрами с четвероногими любимцами. MARUV предстала в прозрачном наряде и без штанов, посветив роскошными формами. Она позировала на диване, где сверху на нее улегся один из песиков. При этом ее французский бульдог по кличке Изольда, которым певица ранее хвасталась в сети, бегал и прыгал рядом, ревнуя хозяйку к другому животному.

Сообщалось, что известная украинская певица MARUV показала на весь интернет, кого любит больше всего на земле.

Так, певица позирует в концертном наряде, в котором недавно выступала, а также в цепочках на шее. При этом на руках она держит свою любимую собачку.

Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать – кадр MARUV разместила у себя в Сторис.

Напомним, MARUV упала на пол, посветив пятой точкой во время концерта

А еще Politeka писала, что MARUV с печальным лицом удивила неожиданным заявлением

Также Politeka сообщала, что MARUV бесстыдно оседлала девушку, поставив ее на колени



