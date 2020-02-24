Представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2020" – группу Go-A обвинили в прогибе перед Российской Федерацией

Как сообщает Politeka.net, такое обвинение прозвучало от лидера группы "Антитіла" Тараса Тополи. Так, украинский певец написал на своей странице в Facebook, что композиция "Соловей" носит политический подтекст.

Он заявил, что финалист украинского отбора на Евровидение-2020 вызывает у него неподдельное беспокойство. Певец отметил, что нам "впаривают этно", которое на самом деле совсем не наше. Хотя и хорошо выполнено, профессионально и красиво.

"Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов – это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это – хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной", - написал лидер группы "Антитіла".

Он также увидел в девушке и Ванюше о которых поют Go-A некие образы, которые показывают реалии жизни в Украине и России.

"Об обездоленной девушке и Ванюше – ее любимом, которого мама (народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке... Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться", - подытожил певец.

Напомним, Данилко неожиданно обратился к украинцам из-за "Евровидения-2020".

Как сообщала Politeka, Украину на Евровидении ждет катастрофа, шансов практически нет.

Также Politeka писала, что Нацотбор на Евровидение-2020 обернулся скандалом, под ударом оказалась Кароль.