Дочь экс-народного депутата Украины (Оппозиционный блок), экс-главы Харьковской ОГА Михаила Добкина Алла похвасталась новыми фото в Париже

Как передает Politeka.net, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Это были нереальные выходные. Я не могу всех отметить… потому что меня больше не возьмут с тобой 😂😂 Невероятно вкусные рестораны… красивые виды вокруг и очень хорошая Погода... Париж… забери нас обратно 😂😂🙏🏼 а я невероятно хочу улететь опять», - написала Добкина.

На снимках она позирует в черном топе, шортах. Поверх одет черный пиджак с белым узором. Дополняют образ ботинки со шнуровкой и массивная цепь на шее. Также Добкина выбрала для себя яркий макияж.

Отметим, ранее сообщалось, что Алла Добкина остановилась в Париже в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel George V Paris, который расположен недалеко от знаменитой Эйфелевой башни.

Она показала подписчикам фото на террасе.

На одном из кадров Алла сидит на стуле, задрав обе ноги и положив их на ограждение. При этом одной рукой девушка якобы поправляет распущенные волосы. На другом снимке Алла ограничилась поднятием только одной ноги: на тот раз красотка стоит, а рукой держится за поручень, чтобы не упасть, потеряв равновесие.

Не все остались в восторге от фото. Некоторые в сети заметили "изъяны": "Звезда и GUCCI❤️", "На фоне такого пола....", "Зачем ты так?».

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