Скандал вокруг Ксении Собчак и Любови Успенской обрастает новыми деталями

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, недавно королева шансона Любовь Успенская взяла участие в съемках ток-шоу "Док-ток", выпуск которого был посвящен ее семье.

В студии Успенская пыталась доказать, что она хорошая мать, а во всех бедах винила мужа Александра, который якобы слишком много позволял их дочери.

«Где ты видела отца, который говорит, что легкие наркотики полезны? Он виноват во всем, мой муж все годы меня использовал и шантажировал. А я супермать!», - заявила она и добавила, что муж поднимал на нее руку.

В какой-то момент Ксения Собчак задала певице провокационный вопрос и она в истерике покинула студию.

"Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу", – эмоционально обратилась певица к телеведущей.

Через время Любовь Успенская разразилась публикацией в социальной сети и обвинила Ксению Собчак в нечистоплотности и назвала низкопробным журналистом.

"...Главное, 10 раз подумать всем, кто соберется идти на шоу и к „желтым журналистам“ подобным Ксении Собчак, осознавая, что даже невозможно будет предположить, какой душевной болью это может обернуться! я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее по крайней мере хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери. Я шла как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но я не то чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю, как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого „свадебного катафалка“, оставившая там свою душу", — написала королева шансона в своем Instagram.

Ксения Собчак мгновенно отреагировала на критику и отбросила все обвинения Любови Успенской.

"Я вела себя как журналист. Вы можете сколько угодно говорить про желтуху, но не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные, да, неприятные. Но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать", - уверенно подчеркнула телеведущая.

Многие подписчики поддержали королеву шансона и заявили, что шоу Ксении Собчак стало "желтым".

"Для чего вообще пошли на эту программу?", "Любовь не переживайте вы хорошая мать, и никто не имеет права вас осуждать, а Собчак пусть о своей жизни пусть народу расскажет", "Я Вам очень сочувствую", "Вы от Собчак ожидали иного? Она цинична", "Искренне вас поддерживаю и вашу дочь", - пишут пользователи под публикацией.

"Ну, баб Люб, ты совсем дура? Это и есть формат Собчак: подставить и обосрать, чтобы поиметь просмотры. Она точно так же подставила и Бузову, и Варламова, и всех остальных героев своих „интервью“. Кто в здравом уме свяжется теперь с Ксюшей? Несмотря на самые жёсткие условия от Фадеева, она всё равно показала Серябкину полной дурой, закопав при этом и себя", - отреагировала на скандал российский блогер Елена Миро.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

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