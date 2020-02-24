Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять образами или неординарными выходками. В этот раз певица показала подборку кадров, сделанных в рамках стильной фотосессии, позируя сразу в нескольких блестящих нарядх. Все фото и видео артистка выставила в специальном разделе Инстаграм.

На представленных фото певица показала себя в ярко-красной шубе, в белоснежном платье из блесток, а также в алом наряде, состоящем из топа и брюк с широкой штаниной. В целом, подборка стильных кадров выглядит весьма эффектно, однако поклонники не смогли оставить комментарии – фото представлены в разделе Стори, где отключена подобная функция.

Несколько дней назад Светлану раскритиковали за странный танец - артистка сделала высокий взмах ногой вперед, пытаясь то ли продемонстрировать шпагат в воздухе, то ли закинуть себе ногу за голову.

Однако, ничего не вышло и певица едва не упала. После, похоже, чтобы доказать, что она может вытворять акробатические трюки и с ее выступлением все хорошо, певица показала нечто подобное в разделе Стори.

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