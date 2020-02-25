Звезда "Женского квартала" Лера Товстолес опубликовала новое фото в спортивном стиле

Красотка часто показывает фото, на которых позирует в спортивных нарядах, передает Рoliteka.net. Артистка в этот раз была в розовом топе с надписью "Nike", а также в черных полупрозрачных обтягивающих лосинах.

Лера продемонстрировала фигуру без изъянов: тонкую талию, упругий пресс и стройные ножки. Завершили ее образ белые носки с надписями.

Артистка позировала на коврике, лежащем на полу в спортивном зале.

Лера делала селфи в зеркало, при этом закинув волосы набок. Она смотрела в экран телефона, вытянув губы вперед. Красота глаз красотки подчеркнута черным карандашом.

"Всем намасте. Погода отстой, но не отчаиваемся, а занимаемся флай йогой в @pinkandpurpleworld Весна уже скоро, так что уже сейчас начинаем готовится к лету и открытым купальникам ❤️ И не забудьте сегодня включить @rusradio_ua «пора домой шоу» в 17:00 🔥", - подписала фото звезда.

За 40 минут пост собрал более 300 лайков и один комментарий в виде смайликов.

Напомним, Лера Товстолес вместе с коллегой Катей Никитиной позировали в ванной.

Так, на фото знойные блондинки сидят в белоснежной ванне, и практически по шею "укутаны" пеной. При этом заметно, что девушки не полностью голые. На Лере (которая на переднем плане) топ телесного цвета, а на Кате черно-бела майка.

Товстолес обернулась к камере и смотрит через плечо, сложив губы "уточкой", а Катя, которая сидит чуть дальше, расплылась в улыбке.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес позировала в белой маечке, под которой нет нижнего белья. Сквозь белую тонкую одежду были видны прелести звезды. Сверху Лера надела пиджак, который явно не подошел ей по размеру.

Артистка спрятала глаза под черной кепкой. Образ дополняли аксессуары и яркий маникюр.

Напомним также, что Лера Товстолес была в крохотном купальнике. Она распустила волосы, а образ дополнила цветком. Товстолес облокотилась об камни на пляже, на фоне можно увидеть растительность, пляжные зонты и песок.

Напомним, эффектная красотка из Квартал 95 похвасталась изгибами без белья: "Магическая фотка"

Как сообщала Politeka, красотка из Квартал 95 снялась в пикантной позе в гримерке: нагнулась и...

Также Politeka писала, что красотка из Квартал 95 сразила фигурой в откровенном платье: фото вскружат голову любому