Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина в 2018 году, показала кадры без верхней одежды

На фото Леонила позирует в топе или бюстгальтере белого цвета и штанах. На голове намотано полотенце, а значит можно предположить, что Гузь только после душа. Под глазами виднеется маска. Модель закрыла глаза и наслаждается моментом. Леонила расположилась на полу, а на фоне можно увидеть газон за окном. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить фото модели. Она опубликовала его в сторис, где такая функция отсутствует, как и комментарии.

Ранее мы сообщали, что соблазнительная «Мисс Украина» развела ноги в кожаной юбке.

20-летняя длинноногая шатенка очень любит "подкармливать" публику в сети небольшими порциями откровенных фото и видео - что уж тут - работа у любой "Мисс Украина" такая: нести красоту в массы. Леонила часто показывает откровенные подборки личного характера, например, с отдыха, в купальниках и других открытых пляжных нарядах, в этот раз - пришел черед работы.

На новых фото модель позировала в студии и в достаточно сдержанном (в сравнении с большинством ее нарядов на опубликованных в сети фото) образе - на ней был свитер оверсайз совершенно потрясающего и актуального в этом сезоне кирпичного цвета, а также кожаная юбка.

Сообщалось, что Мисс Украина избавилась от юбки и сверкнула своим богатством.

На кадрах Леонила снимает юбку, довольно неумело, а после этого идет в черном боди на ступеньки, где ее уже фотографируют. Образ модель дополнила черными очками.

Фотографию, которая получилась в итоге, Леонила опубликовала днем ранее. А в Сторис разместила то, как готовилась к фотосессии.

Напомним, Мисс Украина едва удержала сочные формы в глубоком декольте, засветив лишнее

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