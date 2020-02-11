Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала домашнее фото
На фото Гузь позирует в черной толстовке или кофте. Она немного расставила ноги и одну руку спрятала между ними. Леонила решила не надевать обувь и оставила ноги совсем без одежды. Волосы модель оставила распущенными. Гузь в этот раз сидела на чем-то под лестницей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Дома", - коротко подписала снимок Леонила, отметив, что она сейчас в столице Украины - Киеве. Известно, что до этого модель отдыхала в Испании, откуда активно публиковала фотографии.
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Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали много комментариев, в которых отмечали красоту Гузь смайликами огня, космоса, влюбленности и другими.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новый кадр с отдыха в Испании.
На фото Леонила позирует в платье. Другой одежды на модели не видно. Гузь в этот раз решила показать себя с распущенными волосами, которые были спереди. Она сидела на зеленом диване, который стоял у стены. На фоне можно увидеть растительность. Известно, что Леонила сейчас отдыхает в Испании.
"Из крайности в крайность. Почти без макияжа", - написала под фото Гузь.
Сообщалось, что обладательница титула "Мисс Украина 2018" продемонстрировала новый откровенный образ.
Леониле Гузь, по ее словам, исполнился 21 год, и по этому поводу она решила показать широкой публике фото, где красуется в кожаном костюме. При всем при этом, артистка засветила нижнее белье на фото - в кадре оно выглядело, как запланированный элемент дерзкого образа модели.
Леонила позирует в урбанистической обстановке - на железной лестнице, ее волосы распущены, а сама модель, не улыбаясь, смотрит в камеру.
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