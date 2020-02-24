Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В разделе Стори в Инстаграм артистка показала, как отдыхала в свободное от работы время вместе с детками и няней. При этом звезда не постеснялась показать себя в естественном виде – без макияжа и белья. Певица позировала в телесного цвета наряде, состоящего из бежевого боди и светлых брюк с широкой штаниной.

Для забавных роликов в социальной сети артистка использовала специальные Инстаграм-маски, которые являются копией частью знаменитого образа «Верки Сердючки». С серебристой звездой на голове Слава выглядела весьма необычно, однако пользователи сети не могли прокомментировать новый пост.

До этого также на фото и видео Слава показала место, где проводит время, а также не забыла показать себя и свой «образ дня». Певица, к слову, часто показывает себя в естественном виде и без какого-либо макияжа на лице.

Стоит также отметить, что не так давно артистка провела с детьми отпуск за границей, а также засветилась там вместе со звездными коллегами, сразу же привлекая внимание СМИ к своей персоне.

Также артистка решила показать очередную смену имиджа. Как известно, у певицы редкий и необычный цвет волос. Медный оттенок ее локонов не раз привлекал к ней внимание, а сегодня артистка показала, как стилист придает нового оттенка ее волосам.

Так, на новом видеоролике в Инстаграм видно, как она решилась на первый шаг – изменила цвет челки и высветлила пряди. На видео представлена нарезка кадров, сделанная во время записи процесса процесс ее перевоплощения. Стилист работает над ее прядями, пока Слава терпеливо сидит в кресле.

"Теперь я тоже "с**ка крашеная", пусть даже в районе челки. Но все равно приятно. Жека, ты умеешь срезать и выкрасить эти скучные будни. Обожаю и доверяю", - пишет Слава под роликом. Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное.

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