Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Машу

24 февраля Мария Кравец празднует свой 17-ый день рождения. По этому поводу ее звездная мама решила вспомнить, как выглядела теперь уже почти взрослая девушка, когда была совсем еще ребенком.

Как сообщает Politeka, в своем Инстаграм Елена Кравец поделилась трогательным постом. Она опубликовала архивное фото, на котором ее маленькая дочь беззаботно лежит на диване и смеется.

«Твои взрослые фото сегодня легко найти в соцсетях, моя девочка. Ты бываешь на них разной: серьёзной и задумчивой, яркой и артистичной, уверенной и стеснительной. Но сегодня я хочу чтобы ты чувствовала себя так, как на этом фото- безмятежной хохотухой по поводу и без, подставляющей пяточки солнцу и своему прекрасному возрасту! Люблю тебя ещё до дня твоего рождения, Мешочек...) Мама», - подписала снимок артистка.

В свою очередь, сама Маша поделилась несколькими новыми фотографиями в разделе Сториз в свой день рождения. На одной из них девушка задумчиво позирует на фоне отсчета времени до своего 17-летия. На других снимках и видео она запечатлена со своими друзьями.

До этого мы писали о том, что Елена Кравец поделилась видео, на котором рассказала о своих любимых фильмах. Ролик появился на ее фан-странице в Инстаграм. Актрису спрашивают, какие фильмы ей больше всего нравятся, и она с удовольствием делится этим с поклонниками.

«Их много. Очень люблю «Реальную любовь», но это из классики. Очень люблю, что снимает Вудди Аллен и Мартин Скорсезе. Люблю все фильмы с Джонни Деппом, Леонардо ДиКаприо, Джулией Робертс», - рассказала Кравец.

Интервьюер, который записывал ролик для Инстаграма отметил, что, похоже, Елене нравятся все фильмы. Артистка ответила, что нет, заявив, что ей не очень нравится фэнтези.

Напомним, Кравец из Квартала 95 слегка оголилась на камеру и рассказала о своих любимчиках.

Как сообщала Politeka, повзрослевшая дочь Кравец из Квартала 95 поразила внешним видом.

Также Politeka писала, что Кравец из Квартала 95 впервые показала новую внешность.