Известная украинская актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась личным

Видео, где звезда рассказывает о своих любимых фильмах, появилось на фан-странице Елены в Инстаграм, предает Politeka.net. Актрису спрашивают, какие фильмы ей больше всего нравятся, и она с удовольствием делится этим с поклонниками.

«Их много. Очень люблю «Реальную любовь», но это из классики. Очень люблю, что снимает Вудди Аллен и Мартин Скорсезе. Люблю все фильмы с Джонни Деппом, Леонардо ДиКаприо, Джулией Робертс», - рассказала Кравец.

Интервьюер, который записывал ролик для Инстаграма отметил, что, похоже, Елене нравятся все фильмы. Артистка ответила, что нет, заявив, что ей не очень нравится фэнтези.

Отметим, что Елена была одета в элегантное черное платье, которое оголяло одно плечо, а ее прическа была уложена стильными локонами.

Ранее мы писали, что Елена Кравец поделилась новым рекламным постером с «Золотым веком», который раньше актриса рекламировала с президентом Владимиром Зеленским. На фото Кравец позирует в синем платье, а в руках держит коробочку с украшением.

"Леночка, наконец то новый пост", "Елена, как всегда, Божественна", "Красивая ты честно...очень..", "В мире мало таких добрых и отзывчивых, искренних и чутких людей, как Вы, а жаль. Ведь такие люди дарят другим надежду и бескорыстную помощь, такие люди делают других сильнее и добрее», - написали поклонники под фотографией Кравец.

Как известно, Елене Кравец 43 года. У нее трое детей. Долго время Елена является неотъемлемой частью команды «Квартал 95». Несколько лет назад она стала главой нового проекта - «Женского квартала», в котором Елена с другими женщинами-комиками обыгрывает женские проблемы и истории.

Напомним, что косметолог поиздевалась над Еленой Кравец, видео облетело сеть: "не хотела стареть...".

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Также Politeka сообщала, что личные фото Елены Кравец слили в сеть: "Вільна каса!".