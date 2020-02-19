43-летняя звезда "Квартал 95" Елена Кравец решила сменить имидж, обескуражив фанатов

Как передает Politeka.net, преобразившаяся артистка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Так, Елена избавилась от роскошных длинных локонов и подстриглась покороче. На свежих снимках, сделанных во время поездки "Квартала" в Лондон, Кравец предстала с пышной и короткой прической.

Поклонники успели высказать свое "фе" по поводу новой внешности звезды. В частности, одна из пользовательниц отметила, что теперь артистка выглядит старше.

"Зачем Лена так подстриглась, ей было лучше с длинными, а это как будто ее погрызли, лично мое мнение... И выглядит сейчас старше", - говорится в комментарии.

Примечательно, но некоторые подметили, что с новой прической Елена стала похожей на коллегу по "Кварталу" - Степана, Сергея Казанина. У него подобная "лохматая" стрижка, да и цвет волос тот же.

Ранее мы сообщали, сеть облетело видео выступления "Женского квартала" с участием Елены Кравец. Темой ролика стало желание женщин во что бы то ни стало сохранить молодость и красоту.

Героиня Кравец посетила салон красоты ради рецептов омоложения, где специалист "на глаз" проводит диагностику и определяет, что больше всего подойдет клиентке.

Уже первый диалог между "врачом" и Леной цепляет комичностью ситуации:

- Для начала нужно выяснить причину появления этого седого волоса. Скажите, у вас в роду были старые люди?

- Были

Наследственное. Многозначительно резюмирует "врач".

Также мы рассказывали, Кравец в интервью Кате Осадчей призналась, что президент Владимир Зеленский до сих пор переживает за "Квартал" и намерен вернуться.

По словам артистки, президент все еще подписан на все чаты артистов «Квартала» и даже периодически что-то там пишет. И в целом после его победы на выборах в их отношениях ничего не поменялось - такие же теплые и дружеские.

Напомним, Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни

Как сообщала Politeka, Кравец и Кошевой из Квартал 95 поразили пикантной выходкой на сцене: Зеленский не сдержался.