MARUV угодила в новый скандал из-за поздравления с 23 февраля, и резко высказалась о тех, кто ее критикует

27-летняя певица Анна Корсун не выдержала потока критики в соцсетях. Артистка снова разгневала украинцев своим поздравлением с Днем Красной армии, который в нашей стране уже не празднуют.

Так, 23 февраля певица поздравила мужчин с праздником в своем Инстаграм, опубликовав фотографию, на которой она позирует в одном нижнем белье и прозрачной кофте в сеточку.

Под постом певицы собралось множество недовольных комментариев, в которых украинцы напомнили MARUV о том, что такой праздник у нас в стране больше не отмечают.

«В Украине такой праздник не празднуют!», «14 жовтня Ань», «Это позор!», «С каким праздником?» «Ты вызывала уважение пока работала и делала музыку...а теперь, кроме от**сов совдепии и (ой это ж лояльность и миролюбие) ничего нового. Какое отношение ты имеешь к совармии?», «Вот она, абсолютная беспринципность… нет слов. Могла бы просто пропустить не акцентировать, но нет. В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота», - писали люди в комментариях под ее поздравлением.

Не выдержав такого потока критики, MARUV решила записать видеообращение ко всем недовольным ее публикацией. Ролик появился в ее Сториз вскоре после того, как разгорелся скандал. Судя по нему, певица сильно переживает из-за такой реакции на свои слова.

«Боже, у меня опять разгорелся ср*ч в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля! Б**ть, у меня папа служил, дедушка служил в Советской армии. Хочу, б**ть, и поздравляю! Не переживайте, с 14 жовтня тоже поздравлю – с праздником мужчин, если вы за це переймаетесь», - эмоционально заявила звезда, периодически перескакивая с русского языка на украинский.

Напомним, бесстыжая MARUV в прозрачной сеточке показала все самое пикантное.

Как сообщала Politeka, MARUV в прозрачном наряде разлеглась на диване и показала свои "сладкие пирожочки".

Также Politeka писала, что MARUV с печальным лицом удивила неожиданным заявлением: "У меня появился...".