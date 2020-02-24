Старшая дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная готовится стать матерью во второй раз и впервые показала свою маленькую дочурку Еву, которой два годика

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Антонины. Как известно, возлюбленным 29-летней актрисы и старшей из дочерей Ольги Сумской Тони является российский актер Владимир Яглыч. Так накануне рождения второго ребенка пара впервые показала их двухлетнюю дочь Еву - фото семьи появилось на обложке российского журнала «HELLO!».

«На сегодняшний день моя дочь - главный успех всей моей жизни», - сказал в интервью Владимир. Отметим, что ранее в интервью для украинских СМИ гордая бабушка Сумская говорила, что пара не хочет показывать свою маленькую дочь широкой публике и что это было их осознанное решение.

Напомним также, что Ольга и ее старшая дочь живут в разных странах – Антонина последовала за любимым и проживает в Москве.

Поклонники на странице Тони в комментариях отметили, что просто восхищены красотой молодой семьи.

Напомним, Ольга и Наталья Сумские появились на одном фото.

На снимке Ольга позирует в наряде коричневого оттенка и куртке в цвет, а ее сестра предстала в блузе и красных бусах. Женщины наклонились друг к другу так, что прикоснулись головами.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.

Также Politeka писала, что полуголая Роксолана показала себя без макияжа.