Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина еще маленькие, но уже столкнулись со множеством недетских забот: близнецы активно учатся, занимаются музыкой и певица подумывает их уже в скором времени отправить из России, чтобы те пожили в другой стране
Об этом примадонна российской эстрады рассказала «
«Во-первых, хочу я или не хочу я, тут уже все по воле божьей, от судьбы своей не уйдешь. Надеюсь, что у них судьба будет счастливая, радостная. А радость, прежде всего, от того, что ты нашел то, что тебе нравится: и работу, и друзей. Это уже в моем возрасте главное — найти своих и успокоиться. (Смеется.)»
Самое важное, считает легендарная артистка, чтобы дети могли без тревоги смотреть в будущее:
«…Я сама стараюсь смотреть на будущее без тревоги, но не получается».
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В материале также отмечается, что 6-летняя Лиза очень любит рисовать, да и вообще – близнецы растут в творческой семье и поэтому сами много фантазируют, играют и т. д.:
«Лиза что-то рисует, затем отдает мне, чтобы доработала рисунки. «Говорит: «Отредактируй», я фломастерами дорисовывала… «Для чего я это делаю? Чтобы она видела, как это нужно сделать лучше», - так примадонна российской и постсоветской эстрады учит свою дочурку.
А вот сын Пугачевой любит петь:
«Гарри очень хорошо будет петь… Поет просто здорово, я не ожидала, честно говоря. Лизок тоже пытается. Но она — трудом, а он — талантом».
Алла Борисовна проговорилась и о планах уехать с детьми во Францию:
«Вот когда дети научатся говорить по-французски, тогда я с ними поеду в Париж — пусть переводят. Они сейчас учат пока один язык, мы их не напрягаем».
Но семья, по словам примадонны, и частенько отдыхает вместе:
«Иногда устраиваю посиделки. Включаем для детей «Гарри Поттера», тоже смотрим с ними, приходится. Первые две серии понравились».
Ранее мы сообщали, что фанаты артистки опубликовали в соцсети архивное фото, где Пугачева и Галкин любезничают за завтраком.
На снимке пара красуется у стола со всяческими вкусностями, в частности, Максим Галки сидит за столом. Перед ним на белой скатерти стоят тарелки с горячими блинчиками, которые комик очень любит, фруктами и другой едой. Супруги при этом нежно смотрят друг на друга.
Алла Борисовна предстала на снимке в платье с эллементами розового и белого цветов, а Галкин был в футболке и кофте.
Поклонникам звездной семьи кадр очень понравился, они пишут в адрес пары массу приятностей:
«Куколка, обожаю»
«Красивые»
«Глядя на вас, веришь в бесконечную любовь! Вот что вы делаете для людей!»
«… Обстановка домашняя, уютная! Всего вам самого доброго!»
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