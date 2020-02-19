За жизнью 70-летней певицы Аллы Пугачевой пристально следят поклонники, не давая ей и шагу ступить, чтобы это не стало достоянием общественности

Недавно в сети появились редкие уникальные фото, на которых примадонна предстала рядом с певцом Юрием Шатуновым, бывшим солистом группы "Ласковый май". Оказалось, артисты были не только знакомы, но еще и выступали когда-то на одной сцене.

На одном из кадров Алла Борисовна с микрофоном предстала в откровенном наряде: на ней платье сочного розового оттенка, выгодно подчеркнувшее ее бюст (удивительно видеть ее не в балахоне). Позади нее стоит молодой Шатунов.

На другом снимке артисты снова засветились вместе. На этот раз Пугачева в черном платье с открытыми плечами, а Шатунов в солнцезащитных очках с желтыми стеклами.

Отметим, Шатунов неоднократно принимал участие в легендарных «Рождественских встречах» Пугачевой. Но по словам продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина Алла Борисовна стала завидовать успеху Шатунова, что несколько расстроило их отношения. Дело в том, что певица не могла смириться с тем, что артист давал по 20 аншлаговых выступлений в год, тогда как она гораздо меньше.

Кроме того Разин нелестно отзывался о Пугачевой, называя ее посредственной певицей из-за того, что она имела пагубную привычку. Мол, курение негативно повлияло на ее талант. Впрочем тоже самое он говорил и о своем экс-подопечном Шатунове, который также нередко баловался сигареткой.

Ранее мы сообщали, Пугачева засветилась в судебном скандале с пенсионным фондом. Оказывается, последний отсудил у артистки 9 тысяч рублей (решения по двум искам).

Поводом для разбирательства стало то, что рыбная база ЗАО "Карай-Эко", 40% которой принадлежат певице, изрядно задолжала в пенсионный фонд.

Напомним, Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных.

Также Politeka писала, что помолодевшая Пугачева легла под нож хирургов, всплыл опасный диагноз.