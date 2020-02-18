Российская певица Алла Пугачева с 1994 по 2005 год была замужем за певцом Филиппом Киркоровым

На момент свадьбы примадонне было 45 лет, а ее избраннику - 27. Об этом браке ходит много слухов до сих пор. Журналисты КП решили проверить информацию, которая гуляет по просторам интернета.

В частности, представители СМИ поинтересовались, правда ли Пугачева была собственницей бренда «Филипп Киркоров». В результате артистка, смеясь ответила, если принадлежит ей, то пусть тот забирает. А также добавила, что если и принадлежал ей, то не сейчас.

Далее Пугачевой задали вопрос, как ей новое шоу бывшего мужа "Я+Я". Звезда сказала, что она не поклонница такого жанра, и ей тяжело об этом говорить. Также звезда не смогла поставить оценку программе певца.

"Ничего я ему не ставлю. Рога ему поставила когда-то", - со смехом сказала примадонна.

Напомним, Алла Пугачева не скрывает, что делала пластические операции.

Звезда рассказала, что из-за проблем с сердцем врачи запретили делать общий наркоз, поэтому ей пришлось прибегнуть к маленьким подтяжкам и легким операциям.

Кроме того, ей привозят из Израиля специальные кремы и витамины, которые позволяют ей оставаться молодой.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева призналась, как в их семье проходит День всех влюбленных.

Она призналась, что 14 февраля для них с Максимом Галкиным не столь важная дата.

Это связано с тем, что в их семье принято каждый день дарить друг другу любовь, и не зацикливаться на одном празднике.

Напомним также, что российский певец Михаил Муромов рассказал о том, почему его слава пошла на спад. Некоторые заявления касались напрямую персоны Аллы Пугачевой.

Муромов взялся пояснить свою позицию и прекратить распространение искаженной информации.

"Чтобы я мог сказать о том, что Пугачева меня загубила, утопила и так далее, карьеру мою загубила? У меня нет такого понятия, как карьера, я инженер. Прервала мою карьеру? Ну смешно!", –высказался Михаил Муромов.

В то же время Муромов отметил, что у Пугачевой было достаточно влияния, чтобы убрать неугодных людей со своего пути.

Напомним, что Пугачева пропустила вечер памяти лучшего друга, раскрыта неожиданная причина: "Она боится...".

Как сообщала Politeka, 6-летние дети Пугачевой слишком быстро повзрослели: Галкин ошарашил новым видео.

Также Politeka писала, что Алла Пугачева пыталась избавиться от кумира миллионов, всплыла правда: "Она платила деньги, чтобы меня...".