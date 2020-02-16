Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева рассказала о всех операциях, что ей сделали на теле

Пугачева в интервью КП рассказала, что врачи запрещают ей делать пластику из-за сердца. Но это ее не остановила и мелкие вмешательства она могла совершать. Так Алла Борисовна сделала операцию на лбу и скулах.

"Как никогда не делала?! (пластику, – прим. ред.) Я что сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы)", – заявила Примадонна.

При этом певица отметила, что нити ей не ставили. Она уверена, что это ужасное действие.

"Нет, нити – это ужасно. Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом", - отметила Пугачева.

Певица добавила, что заинтересовалась уколами красоты, но это страшные действия. Поэтому читает о таком только в сети.

"Я пока читаю в Instagram, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая... Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею", - заключила звезда.

Сообщалось, что Примадонна Алла Пугачева призналась, как в их семье проходит День всех влюбленных. Она призналась, что 14 февраля для них с Максимом Галкиным не столь важная дата. Это связано с нем, что в их семье принято каждый день дарить друг другу любовь, и не зацикливаться на одном празднике.

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