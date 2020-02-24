Известная украинская телеведущая Оля Фреймут напугала фанатов резкими изменениями во внешности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Сама звезда вместе со снимок опубликовала смайлик в виде сердечка. На фотографии девушка позирует в слишком белом наряде. А из-за фильтмров ее лицо приобрело неестественный бледный цвет, что вызвало ажиотаж среди ее поклонников.

«Оля, у вас тут нездоровый вид», «что это за ужас?», «какое уродство», «очень жаль, что светом испортили такой снимок», «не красивая бабушка», «ужас, человек который пишет о правилах и этикетке, не может так выглядеть», «что-то не очень вы на этом фото», - пишут они.

Ранее мы писали, что «Ревизор» всея Украины Ольга Фреймут порадовала многочисленных подписчиков новым лайфхаком по этикету.

На своей странице в Instagram известная телеведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут опубликовала запись, на которой рассказывает, как правильно кушать суп.

По словам звезды, суп нужно брать ложкой «от себя», и если он горячий, то не стоит дуть, а необходимо подождать, пока он остынет.

Больше, чем советы Ольги, внимание зрителей приковывает к себе глубокое декольте героини, которое еле скрывает грудь.

В комментариях мнения пользователей на увиденное разделились. Одни традиционно не преминули поиронизировать в адрес Фреймут, другие же, напротив, поблагодарили за совет.

«Не вкусно совсем Вы кушаете!!! От себя, к себе, скукотища. Берём ложечку побольше и наминаем так, шоб за щёчками трещало!!! А потом ещё и облизать в конце», «Господи, это обед с инспектором Ольгой Фреймут. Без подсказок не обойтись. Видимо, у Вас муж совершенный и ест правильно или имеет крепкие нервы», «Как всегда прекрасна🌷 спасибо за информацию🤗», «Главное, чтобы блюдо было вкусным и свежесваренным. В хорошей посуде - а там каждый решит, с какой стороны вкуснее🌹», – пишут под публикацией.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.