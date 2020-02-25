Такие известнейшие в мире шоу-биза имена, как Анджелина Джоли, Кейт Мосс и Бритни Спирс с годами нажили немало скандальной славы, но когда-то они были молоды и прекрасны и только начинали свой творческий путь

Предлагаем Вам вспомнить несколько первых откровенных фотосессий мировых звезд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезд, а также информацию, которая находится в открытом доступе.

Актриса Анджелина Джоли в 16 лет сделала первые снимки для модельного портфолио, работать моделью она начала на показах в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке двумя годами ранее – в 14. Она параллельно начала работать в театре и после «ударилась» в кино.

Модель Кейт Мосс в свои 18 лет блистала в рекламной кампании Calvin Klein. Раздетая манекенщица на пару с Марки Марком – больше сейчас известен, как актер Марк Уолберг, обнялись и показали класс перед камерами в 1992 году.

Певица Бритни Спирс в 17 лет была мега-популярная, ее хиты слышались отовсюду и как показатель престижа на обложке «The Rolling Stone» появился снимок звезды сцены в белье. В 1999 году на обложке апрельского номера тогда еще самая знаменитая «девственница» мира выглядела просто невероятно.

Звезда «Гарри Поттера» не пойми когда превратилась из милой девчушки на экране в роскошную молодую красавицу. В 22 года для проекта Natural Beauty Эмма Уотсон снялась частично раздетой – кадры просто потрясающие.

А вот артистка Брук Шилдс – рекордсменка в свое роде. Девочка снялась для Playboy в 10 лет. Да-да, Вам не показалось. Именно в 10, и именно для Playboy. Тогда снимки наделали много шума, а стремительная карьера актрисы в шоу-бизнесе вскочила на новый уровень, но без скандалов позже из-з такой спекуляции на детской сексуальности не обошлось – Шилдс даже судилась с журналом, но годами позднее.

Майли Сайрус в 15 лет красовалась в знаменитом Vanity Fair раздетой, звезда «Ханна Монтана» тогда полмира восхитила, другую половину – шокировала свои видом.

Ранее мы писали о списке звезд с разбитым сердцем, которым за 40. В нем фигурируют такие известнейшие имена, как Моника Беллуччи, Ванесса Паради, Дженнифер Энистон.

Актриса и одна из самых красивых женщин мира Моника Беллуччи была замужем за также актером, и также, как она известным - Венсаном Касселем. У пары двое детей.

Моника и Венсан познакомились во время съемок фильма «Квартира» в 1996 году. Пара прожила счастливо много лет, но, когда Моника постарела или же отношения себя изжили, Венсан влюбился в молодую и эффектную темнокожую красавицу-модель Тину Кунаки. Пара сейчас вместе, у них есть совместный ребенок.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Пара подружилась во время съемок фильма «Девятые врата», спустя же три месяца Ванесса сообщила, что беременна. Сейчас уже взрослая дочь одной из самых видных и утонченных «парочек» своего времени блистает на мировых подиумах и в кино – Лили-Роуз Депп выросла копией отца утверждают одни, очень похожей на мать – настаивают другие.

У пары также есть сын. Они были вместе 14 лет, после чего Джонни закрутил роман с партнершей по съемочной площадке «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Но и с ней актер уже успел рассориться, спустя пару лет отношений.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.

Напомним, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

Как сообщала Politeka, Энистон устроила фотосессию для взрослых в белье и без, Брэд Питт кусает локти: "Вот это формы!".

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