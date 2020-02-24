Ксения Собчак поздравила с днем рождения известного КВНщика и напугала поклонников непривычным образом на новом фото

Скандальная российская телеведущая продолжает удивлять поклонников странными выходками. Как передает Politeka, в своем Инстаграм Собчак поздравила с днем рождения бывшего КВНщика, российского шоумена и актера Александр Гудкова.

«Дорогой @gudokgudok !!! Ты просто невероятный и крутейший человек-добрый и неиспорченный славой. главное мое человеческое открытие прошедшего года! С днем рождения!», - написала ведущая.

Свой пост она сопроводила оригинальным селфи, на котором они с Гудковым позируют в необычных образах. Так, шоумен перевоплотился в Ведьмака из одноименного сериала, а вот сама Собчак предстала в образе некой нечисти с «трупной» кожей, белыми глазами и непривычными черными волосами.

Подписчики ведущей тут же принялись обсуждать ее необычный внешний вид.

«Внутренняя сущность ее», «Вам в гриме лучше», «Даже здесь он краше вас!!!», «Ну хоть показала настоящие лицо», «Девушка грязная и неухоженная», «Прямо подержанная покойница из гроба», «Перестарались....жуть лица, вам не идёт», «Не приведи Господь,..если приснится во сне...Зачем такой грим делать. если и без грима кикимору можно снимать в сказке», «Страшная как сама их жизнь!», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Собчак удивила выходкой на 23 февраля. Так, ведущая опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором она нанесла себе маску белого цвета и кривляется на камеру.

Отметим, что выглядит при этом Ксения Анатольевна не очень. Но, похоже, ее это не смущает.

Под видео Собчак написала: «Девааачки. Запоминаем правило номер один: даря на 23 февраля носки, не ждите на 8 марта бриллиантов».

Комментарии под постом касались как внешнего вида артистки, так и подарков, которые обычно дарят женщины мужчинам.

«Вот это заключение. Женщины тратьтесь на мужчин так, как вы бы хотели, чтоб они тратились на вас», «Точно лошадь», «Точно Кикимора», «Изобразила нищебродку, которая способна подарить лишь носки», - писали пользователи сети.

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