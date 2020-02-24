Звезда "Евровидения" Кончита Вурст покрасовалась на сцене в ботфортах, кожаных трусиках и прозрачной футболке

На новых опубликованных Кончитой Вурст фото она предстала в полумраке в ботфортах на подвязке, покорив своих поклонников выступлением. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Евровидения-2014".

Откровенные фото Кончиты собирают множество лайков, кадры со сценического выступления Вурст обескуражили ее поклонников. Под одним - черно-белым фото - фолловеры пишут какой загадочный образ у артиста, под другим - цветным - насколько же артист соблазнителен и талантлив.

Некоторые в комментариях под постами отметили, что Том "бриллиант", некотрые, что он "душка", другие, что "горячий красавчик", а также что от его вида поклонники получают "кайф".

Ранее сообщалось о том, что Кончита Вурст предстала, вероятно, полностью раздетой и в постели. Артист игриво улыбается на камеру, при этом видна его волосатая грудь да и вообще "густая" растительность на лице и теле. Некоторые поклонники даже назвали Тома "монстром", намекая то ли на его отменную физическую форму и накачанную грудь, то ли артист без эпиляции напомнил им мультяшного "волосатого" персонажа.

Были и такие, которым образ Кончиты Вурст не понравился - фаны сочли фото слишком банальным и написали, что это немного не похоже на того "глубокого" артиста, которого они знают.

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