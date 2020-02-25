"Все еще под впечатлением!"

Российская актриса Елизавета Боярская, дочка известного Д'Артаньяна Михаила Боярского, покорила сеть солнечным фото с коллегами по спектаклю

Как передает Politeka.net, девушка поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с актрисами Чулпан Хаматовой и Марианной Шульц. На Елизавете небесного цвета блуза или платье (так как фото по грудь, поэтому вопрос не раскрыт), с легким декольте, открывающим взор на ее "спелые абрикосики". Красотка искренне улыбается на камеру.

При этом изюминкой фото стала емкость с черников и малиной: актрисы угощаются ягодами.

Судя по подписи, оказывается, Боярская играет в пьесе "Иванов" Андрея Чехова. Пользователи менее чем за сутки поставили более 17 000 "сердечек" под этим фото.

"Эх-ма, жизнь малиновая, где наша не пропадала! Сегодня снова Чехов! Снова в @theatreofnations . «Иванов» Давно не играли! Соскучились! #театрнаций #чехов #иванов #девчонки #компашка #чулпанхаматова #марианнашульц , - подписала кадр Елизавета.

"Как хочу к вам снова на спектакль 🤗 Один раз была и осталась в полном восторге ☺️"

"👍молодцы девчонки❤️"

"Все красотки 🥰🥰🥰❤️"

"Лиза, Вы всегда, как Солнышко ☀️и в жизни и на фото😘❤️"

"Куколка Елизовета...❤️❤️❤️"

"Очень хороший спектакль, 2 раза ходили. Все прекрасно играют!👍👏"

"Сильный спектакль. А какой состав!!!!!Смотрела года два назад , все еще под впечатлением!"

Стоит отметить, что многих обескуражила "прическа" Хаматовой. Пользователи тут же предположили, что исполнительница одной из главных ролей в "Иванове" специально побрилась налысо ради спектакля.

"Чулпан симпатяга))"

"Прическа для образа?😀"

Ранее мы сообщали, Боярская восхитила сеть, показав фото в "пушистом" нежно-розовом свитере. Она сложила руки на груди, визуально увеличив и так роскошный бюст.

"Влюблена в жизнь! В небо, в Солнце, во вселенную! Влюблена в семью, друзей и работу! С Днём Влюблённых! Празднуйте его каждый день!", - подписала фото актриса.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото

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