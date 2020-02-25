Стало известно, как проводит время дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк

Об этом пишет Politeka.net.

Новость о тяжелой болезни "прекрасной няни" стало настоящим ударом для поклонников.

Близкие Анастасии Заворотнюк перестали комментировать те данные, которые периодически появляются в медиапространстве.

Более того, практически с начала нового года нет никаких подробностей о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая продолжает бороться с онкологией.

Настоящим глотком свежего воздуха стали фотографии, которые в социальных сетях публикует дочь актрисы Анна. Девушка решила отправиться в путешествие по Италии и в своем Instagram активно выкладывает фотоотчеты.

Недавно Анна Заворотнюк выставила в соцсети "прощальное" фото, на котором можно увидеть итальянский десерт и подпись "Чао".

Скорее всего, дочь Анастасии Заворотнюк таким образом попращалась с Италией, где она провела незабываемые дни.

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Затем осенью 2019 года появилась информация, что актрису выписали и перевели в реабилитационный центр, где она проходит процедуры в связи с параличем правой стороны тела.

Папарацци круглосуточно дежурят под стенами центра и заявляют, что в последнее время родные Заворотнюк перестали посещать учреждение. Предполагается, что либо состояние актрисы настолько ухудшилось, что медики запретили визиты, либо же ее выписали. В настоящее время местонахождение актрисы неизвестно.

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