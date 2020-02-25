Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

Надя появилась в компании коллег, с которыми участвует в "Лиге смеха" в этом сезоне. Сама артистка в окружении молодых парней выглядит очень счастливо и довольной. Рядом со звездой можно также заметить любимого супруга Владимира Дантеса, а также знаменитую певицу Наталью Могилевскую.

Причем днем ранее Надя прокомментировала свое участие в шоу.

«Ох ребята! Сезон будет жесть!! Не пропусти! И счастлива вас познакомить со своей первой командой @lovikurazhh ! Молодые, драйвовые, перспективные и талантливые 🖤», – комментирует фото с молодыми артистами Надя.

Недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению из отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились. К примеру, несколько часов назад на фан-аккаунте появилось такое фото.

На старом кадре Надя позировала вместе с любимым супругом в милом и домашнем виде. При этом на довольно давнем фото артистка была еще с рыжеватыми волосами, чем немало порадовала поклонников.

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