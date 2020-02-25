Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Звезда собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами. В этот раз на своей странице в Инстаграм звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой.

Звезда в новом промо-видео анонсировала скорый выход клипа, который состоится уже сегодня. Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

«Шубка не розовая случайно)..как у Тиля..», «Уже нет....переждали», «А как Вам новый клип от любимого Тилля ?) Посмотрите ! Вам понравится !)», «Вот время не проходит 😯 уже начала секунды считать 🤣🤣🤣 ещё долго придётся мне ждать 😅», «Заждались))) Будет бомба, не сомневаюсь!!!!», «Не верится, что уже ЗАВТРАААА!!!❤️🤯🤯🤯», «🙌❤️ждём🖤», «Конечно) 100%очередная пушка 👍🔥❤️😉», – пишут пользователи.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять образами или неординарными выходками. В этот раз певица показала подборку кадров, сделанных в рамках стильной фотосессии, позируя сразу в нескольких блестящих нарядах. Все фото и видео артистка выставила в специальном разделе Инстаграм.

На представленных фото певица показала себя в ярко-красной шубе, в белоснежном платье из блесток, а также в алом наряде, состоящем из топа и брюк с широкой штаниной. В целом, подборка стильных кадров выглядит весьма эффектно, однако поклонники не смогли оставить комментарии – фото представлены в разделе Стори, где отключена подобная функция.

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