Популярная рэп-исполнитель Alyona Alyona посвятила свой новый трек тем, чья жизнь оборвалась слишком рано

Соответствующую публикацию музыкант опубликовала в своем официальном Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Alyona Alyona презентовала новую композицию под названием "Коли ховають молодих".

По словам рэп-исполнителя, к ней обратился режиссер Руслан Горовой и предложил написать трек, посвященный памяти 15-летнего Даниила Дидика, который погиб в результате теракта в Харькове в 2015 году.

"Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них - похороны молодежи. Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир", - добавила Alyona Alyona.

Новая композиция очень растрогала украинцев, которые оставили десятки комментариев под публикацией музыканта.

"Горжусь, что есть такие украинцы", "Песня зацепила за живое...", "Этот трек актуальный для каждого из нас. К сожалению. Спасибо!", "Очень трогательно", "Слезы на глазах", "Это невероятно", - пишут поклонники в соцсети.

Ранее мы сообщали, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала, что съемки клипа на песню "Жалі", которую она спела вместе с Джамалой, дались ей непросто.

По словам Алены Савраненко (настоящее имя певицы), в этот день у нее умерла бабушка. Девушка поделилась переживаниями в своем микроблоге в Инстаграм и поблагодарила коллегу по площадке Джамалу, а также съемочную группу за поддержку.

Alyona Alyona уверена, что бабушка на нее не обиделась, ведь внучка занимается тем, о чем всегда мечтала.

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