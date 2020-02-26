К звездным свадьбам всегда приковано внимание СМИ и общественности. Многие из них быстро забываются, но некоторые невесты становятся иконой стиля на десятилетия

Politeka.net вспомнила самых ярких невест украинского шоу-бизнеса и их свадьбы.

Солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева вышла замуж за украинского певца Владимира Дантеса в 2015 году. Под венец звезду вел Потап.

Как призналась сама артистка, на торжество они потратили около 20 тысяч долларов. Медовый месяц пара провела в Барселоне.

Самая громкая свадьба 2019 года – это свадьба Потапа и Насти Каменских, которые долгое время скрывали свои отношения от публики. Свадьба состоялась в мае.

В день торжества Потап выпустил авторскую песню «Константа», которую посвятил жене. Свадьба Потапа и Насти, несмотря на ожидания, была достаточно традиционной. Отметим, что на торжестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса, а во время свадебной вечеринки песни исполняли не только гости, но и сами молодожены.

Летом в Италии замуж вышла украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко. Свадьба с российским певцом Владом Топаловым состоялась через полгода после того, как Регина родила сына.

По оценкам журналистов, пара потратила на свадьбу несколько миллионов гривен. Тодоренко выбрала образ элегантной невесты. Она отдала предпочтение длинному шлейфу и платью фасона "рыбка". Жених появился в белом смокинге.

Еще одна звезда украинского шоу-бизнеса Алина Гросу отгуляла свадьбу летом 2019 года. Пара тоже выбрала для проведения торжества Италию.

За свадьбу Гросу сменила четыре платья. На свадьбу певицы съехались украинские и российские звезды. Как призналась Гросу, родители потратили на торжество не меньше 100 тысяч евро, а родители жениха подарили паре квартиру в Москве.

Напомним, что фигуристая Гросу выпятила свое главное достоинство в облегающем наряде: «размерчик, что надо».

Как сообщала Politeka, Надежда Дорофеева на четвереньках похвасталась ярким кадром с молодыми красавцами: "Ой, будет жесть!".

Также Politeka писала, что Каменских соблазнительно покрутила на камеру пятой точкой, жаркое видео: «Потап ревнует».