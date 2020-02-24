Настя Каменських розохотила шанувальників спекотним танцем в коротких шортах

Популярна українська співачка продовжує радувати своїх фанатів новими відео, на яких вона демонструє свої танцювальні навички. Як повідомляє Politeka, Настя опублікувала новий ролик на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Настя в білій футболці і коротких джинсових шортах наочно демонструє, чому саме вона вважається однією з найяскравіших зірок української естради. Співачка ритмічно рухається під музику, вигинає спину і трясе на камеру своїми підтягнутими сідницями.

Шанувальники Каменських очікувано підтримали співачку компліментами. При цьому в коментарях до відео деякі почали обговорювати можливу вагітність зірки. У той же час користувачі відзначили, що Настя помітно схудла.

«Мені здалося що у Насті злегка округлий животик?», «На висоті», «Боожжее як надзвичайно», «Дядько Потап не ревнує коли ти така вся собі пристрасна на загальнодоступних відео?», «Запальничка», «Дааа, рідкісна жінка, поєднання всього! Найкраща!», «Настя тобі вже дітей народжувати , а ти ще танцюєш», «Бачив би це відео Андрій Данилко», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Каменських вразила чином, у всьому чорному. Її стиль кардинально змінюється кожен день, і цей вечір на шоу «Голос країни» не став винятком

«Дивіться о двадцять першій нуль нуль «Голос Країни»! Це Потап і NK», – сказали в короткому відео Потап з Настею.

Причому за кілька секунд, Каменських встигла посміхнутися, покрутитися, задерти ногу, помахати на камеру – артистичності співачці не займати. Потап ж теж раз крутнувся на місці.

Відео ж з анонсом випуску шоу, в якому зіркове подружжя буде суддями, з'явилося на сторінці Анастасії Каменських в instagram, в розділі історії.

Увагу привернув її образ, в якому дуже рідко можна побачити українську співачку. Так, Каменських вбралася в чорний балахон, чорні штани, а волосся просто розпустила, не пригладивши їх за звичаєм.

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли через невдалий кадр.

Як повідомляла Politeka, Каменських здивувала різкими змінами у зовнішності, фото облетіло мережу.

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