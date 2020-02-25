Эпатажная Лолита не удержалась и вспылила в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, совсем недавно певица Лолита дала несколько концертов в городах Германии.

Звезда разместила в своем личном Instagram запись с концертов в городах Пфорцфайм и Берлин. Лолита также поблагодарила поклонников за теплую поддержку.

Но на этом история не закончилась. Одна из фанаток в комментариях под публикацией обвинила Лолиту в использовании "фонограммы".

«Как-то услышала Лолиту вживую. У нее уже нет голоса или была не в голосе», — написала женщина.

Но такая реакция взбесила эпатажную певицу, которая дерзко ответила своей поклоннице в комментариях.

"За базар отвечаешь?", - написала Лолита под критикой в свой адрес.

Ранее мы сообщали, журналисты застали Лолиту врасплох с вопросом о ее разводе после концерта в Кремле, посвященного Дню всех влюбленных. Напомним, артистка переживает болезненное расставание с бизнесменом и спортсменом Дмитрием Ивановым. Звезда обвинила экс-супруга в психологическом насилии и изменах.

На вопрос журналиста о том, что бывший муж якобы давал ей опасные препараты, она ответила: "Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете".

Стоит отметить, что летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Затем в прессе появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Когда подробности получили огласку, Дмитрий Иванов подал на развод, а Лолита Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило мужчину, и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.