Популярная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, девушка бывшего вице премьера Павла Розенко, показала, как ухаживает за своим лицом

Фотографию звезда украинского телевидения опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. На фото Лебедь сидит в машине, а на ее лице красуются патчи для глаз. Телеведущая использовала фильтр-маску, добавив к своему портрету ушки кошки.

«Дорогая, а че не смеешься- не смешной анекдот? Дорогой, да это я прям ржу!!! Патчи - такие патчи», - подписала девушка снимок.

За несколько часов фото собрало почти 5 тысяч лайков.

«Какая вы красивая!», «У котика сразу пройдут припухлости», «Классный чокер», - пишут поклонники артистки.

Но большинство фолловеров звезды интересуются, когда выйдет шоу «Аферисты», в котором Лебедь - ключевая фигура.

«Скажите пожалуйста когда будут аферисты в ютубе?», «Когда выйдут «Аферисты в сетях"?», «Я уже жду не дождусь новые серии аферисты в сетях», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь поделилась фотографией во время болезни. Также звезда пожелала здоровья всем своим поклонникам. Лебедь поделилась секретом, как ей удается быстро лечиться в случае простуды.

«Всю жизнь считаю так: болезнь надо игнорить – она обидится и уйдёт! Уйдёт к тому, кто будет ее холить и лелеять, обращать внимание и подкармливать им. И там она задержится надолго – ведь ее тут так «панькают», – поделилась Лебедь весьма необычным советом.

Как известно, 29-летняя Елена-Кристина Лебедь уже долгое время встречается с 49-летним Павлом Розенко, который занимал пост вице-премьер-министра в правительстве Владимира Гройсмана. Ради новой возлюбленной он сбросил 30 килограмм и ушел от жены.

Напомним, что любовница Розенко ошарашила видом, обтянув "кости" в тесный наряд: "Господи, вы такая...".

Как сообщала Politeka, Елена-Кристина Лебедь похвасталась ночными развлечениями с Розенко, пикантное видео: "Зачем вам трусы?".

Также Politeka писала, что невеста экс-министра Павла Розенко ошарашила снимком рядом с полуголым незнакомцем: "На Сулеймана явно не похож".