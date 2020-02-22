"Я вже насмажив картоплі для тебе"

29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, кохана колишнього віце-прем'єра Павла Розенка, здивувала прихильників сильною худобою

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись новими особливими мом-джинсами, які їй насилу вдалося знайти. Лебідь постала в темно-сірих згаданих штанях, заправленій в них білій сорочці, піджаку, краватці і кросівках чорного кольору. Ведуча позувала на автостоянці поруч з валізою на коліщатках з яскравим принтом. При цьому Олена-Крістіна смішно задерла ногу, поставивши її на чемодан.

Дівчина зізналася, що збулася її мрія: "Вони мені снились ночами (туду-ду-дум..) Ввижалися наяву (баууум...) Спалахували в мріях (вжжжжух!!) Але знайти я їх не могла🙈🙈🙈 Мом-джинси з високою і стильно-виразною талією👖Щоб сиділи як агонь, щоб зручно, щоб з акцентом на поясі (два гудзики, мммм.. 😍), коротше, знайшла!!🤩"

Звичайно, фоловери пораділи за знамениту українку, але разом з тим багато хто виказав стурбованість її сильною худобою. Деякі навіть згодилися нагодувати Олену-Крістіну.

Сама ведуча відповіла в коментарях, що "не худа", а просто в неї така тонка талія.

"О, ви така худа!!!! Хочеться вас нагодувати 😂😍🔥" - "дякую, вже пообідала )) але я не худа)) у мене просто тонка талія 😉 а пост - про джинсулі, якщо що ☺️ Мені йдуть?😉"

"Скільки важиш" - "а вам для супу або для холодцю?😉"

"Вони мені снилися ночами..." думала острова якісь...на відпочинок рване (валіза поруч, все як годиться) 😁"

"Крістіна більше їжте, ви така худенька ❤️😅"

"Мініатюрна красуня 😍"

"Я вже насмажив картоплі для тебе)"

Раніше ми повідомляли, Лебідь приголомшила особистим відео на День Валентина, на якому постала разом з коханцем Розенком.

«1:30 ночі 15 лютого: Валентин пішов, а Л❤️❤️❤️Ь залишилася🥰🥰🥰 Каже, що їй з нами весело та затишно😍😍😍», - написала вона під роликом.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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