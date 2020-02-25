Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

При этом внешности певицы позавидует любая женщина. Артистка выглядит свежо и молодо. И неудивительно, ведь Вера постоянно следит за кожей лица. На новом селфи певица выглядит довольно ярко и стильно.

Отметим, ранее Вера также рассказала, как можно ухаживать за лицом в домашних условиях. В дневной уход певица советует включить очищение и тонизирование кожи.

«Доброе утро и #Хорошиеновости сегодня ! 💛 В 10.00 на в прямом эфире радио будет премьера нового трека 🚀 не пропустите 🤗 Так же ещё поболтаем ) задавайте вопросы в комментариях - на самые интересные отвечу в прямом эфире и назову аккаунт 🤪», – пишет Вера. Пользователи сети тут же принялись отвечать на просьбу артистки.

До этого Брежнева заинтриговала поклонников новым роликом, показав необычное хобби. В Инстаграме звезды в видео можно заметить, как певица исполняет эмоциональный и нежный тане.

Основной акцент во время танца был поставлен на врожденной внимательности и координаци. Пикантности исполнению придает обычный наряд артистки – звезда выступила в простом белом платье свободного кроя.

«Танец - это больше чем движения. Это история и эмоции, передаваемые телом, без слов в самое сердце. Танцы для меня - ещё один язык любви. Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так. А как танцуют профессионалы - смотрите: Второй выпуск шоу Dance Революция 💣 новые участники , новые стили. Кто вам больше всего запомнился после первого эпизода?», – написала сама вера под новым постом.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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