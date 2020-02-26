Среди звезд, как и среди обычных людей, немало любовниц и разлучниц. Только любовные истории знаменитостей очень быстро стают достоянием общественности

Politeka.net собрала подборку самых известных звезд-разлучниц, которые построили счастье на чужом несчастье.

Экс-солистка «ВИА Гры», певица Вера Брежнева долгое время скрывала свой роман с продюсером и музыкантом Константином Меладзе. А тот, в свою очередь, долго не мог решиться уйти из семьи ради молодой блондинки.

Как рассказала бывшая жена Меладзе, роман с Верой он закрутил еще в 2005 году. Правда, с 2006 по 2012 год Брежнева была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь. Свадьбу с Меладзе блондинка сыграла уже в 2015 году.

Коллега Брежневой по «ВИА Гре» Альбина Джанабаева завоевала сердце брата Константина Меладзе – Валерия. Она состояла в тайной связи с Валерием долгие годы и даже родила ему внебрачного сына.

Второй сын родился у пары уже в браке. Правда, для этого Меладзе пришлось развестись с женой Ириной, с которой он прожил 25 лет. От первого брака у Меладзе осталось трое дочерей.

Дочка легендарного актера Михаила Боярского Елизавета тоже стала разлучницей. Она покорила сердце актера Максима Матвеева и он сразу же подал на развод.

Его супруга Яна Сексте тяжело пережила разрыв с актером и несколько лет страдала от депрессии.

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус отбила у жены комика Гарика Харламова. Еще находясь в браке Харламов начал встречаться с Асмус.

Их тайная связь вскрылась, когда Кристина забеременела. Тогда Харламов и развелся с женой, которая так и не родила ему ребенка.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь увела из семьи 49-летнего экс-вице-премьер-министра Павла Розенко.

Ради новой возлюбленной он сбросил 30 килограмм и ушел от жены.

Напомним, что Альбина Джанабаева взбудоражила новой внешностью, молодеет на глазах: «Повезло Меладзе…».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус прямо в постели показала, какой подарок достался Харламову: "Губки шаловливые".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева засветилась на громкой вечеринке с коллегами: "Вера, сколько ты тяпнула?".