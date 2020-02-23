Російська актриса Христина Асмус, що прославилася завдяки серіалу «Інтерни», привітала чоловіків з 23 лютого

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

На новому знімку актриса позує поблизу: вона повернулася вигідною стороною особи до камери, підняла куточки губ, зробивши акцент на родимкою на щоці. На її обличчі легкий денний макіяж, а волосся прикрашають заколочки у вигляді зірочок.

По всій видимості, вона сидить на ліжку.

У мережі шанувальники розвели демагогію з приводу того, кого саме вона привітала.

«Це мається на увазі всіх, крім геїв?», «взагалі кукуха попливла у людей... Правильно сьогодні одна дівчина сказала: закрити нафіг коментарі у дочки і у вас на сторінці!!! А то багато неадеквату останнім часом!!», «ти ідіот . Отвалите! хто любить дівчаток ,хто то хлопців. Будь впевнений що отже скоро буде війна, і геї тебе не врятують!», – почали скандал в коментарях Христини росіяни.

Інші ж подякували актрису за привітання, а деякі відзначили її зовнішність.

«Така красива», «Дякую, Христина», «Як завжди досконала 💛💙 Мері Попенс», «А де фотка Харламова???», «А де Харламов?», «Губки пустотливі!)», « Спасибі, справжня жінка», «Шкода Харламов, не служив😂», «спасибі, мила Христинка😘❤️ Люблю шалено», – пишуть в мережі фоловерів-чоловіки Асмус.

Нагадаємо, що Христина розповіла, що її друзі відкрили танцювальний центр, в який вона теж мріє одного разу зайти в гості. На фото Асмус одягнена в боді тілесного кольору. Виникає враження, що артистка сидить гола. Вона трохи підняла ногу, засвітивши оголені стегна.

за годину фото зібрало 36 тисяч лайків. Шанувальники артистки в захваті від її зовнішнього вигляду, а деякі не дуже.

«Ви як завжди виглядаєте бездоганно», «У вас такі красиві довге волосся! А ось я, щоб з волоссям не робила - відростити нижче лопаток не можу», «Я спочатку подумала, що фото в стилі ню», «Красиве і естетичне фото», «Гарна ідеальна вогняне красуня», «Шкіра вже застара.. Зараз багато дівчаток набагато молодше і якісніше, втім, це й так зрозуміло)», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Христина Асмус приголомшила дивною витівкою, Харламов не оцінив: «Коли поруч немає…».

Як повідомляла Politeka, Асмус повністю роздяглася і без сорому показала, чим спокусила Харламова: «вже не відмитися».

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