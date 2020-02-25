Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Отметим, летом прошлого года Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром. Сейчас звезда не рассказывает о личной жизни, но иногда немало удивляет сеть своими откровениями. В этот раз под стильным снимком с известным автором артистка рассказала о переживаниях:

«Невозможно спасти отношения, над которыми не готовы работать двое.🙌🏼

На фото Джон Грей, автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ему 68 лет, и он 34 года жил в браке со своей женой Бонни (о которой идет речь в книге). Если вы еще не читали, можете начинать гуглить, это почти настольная книга!👌🏼

После его лекции я верю в гендерные роли, и в то, что мужчинам свойственно примерять на себя атипичное поведение. Боязнь принятия решений, перекладывание ответственности, бегство от проблемы и т.д.

Иногда стоит послушать специалиста и перестать заниматься самокопанием. Мудрость, сдержанность, аргументация — оснований не верить Джону нет. Девушки, помните, то, что вам навязывают 30-летние мальчики — далеко не всегда истина в первой инстанции✌🏼», - написала Слава

Также артистка решила показать очередную смену имиджа. Как известно, у певицы редкий и необычный цвет волос. Медный оттенок ее локонов не раз привлекал к ней внимание, а сегодня артистка показала, как стилист придает нового оттенка ее волосам.

Так, на новом видеоролике в Инстаграм видно, как она решилась на первый шаг – изменила цвет челки и высветлила пряди. На видео представлена нарезка кадров, сделанная во время записи процесса процесс ее перевоплощения. Стилист работает над ее прядями, пока Слава терпеливо сидит в кресле.

"Теперь я тоже "с**ка крашеная", пусть даже в районе челки. Но все равно приятно. Жека, ты умеешь срезать и выкрасить эти скучные будни. Обожаю и доверяю", - пишет Слава под роликом. Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное.

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