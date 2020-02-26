Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова взорвала сеть безумными танцами

Видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео Волочкова в боди серого цвета пытается выполнять какие-то телодвижения в танцевальном зале. Звезда улыбается и танцует в свое удовольствие. В руках у нее пуанты.

«Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни - это пуанты. После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга. Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп», - заявила Волочкова.

По ее словам, она с детства очень трудолюбива. К тому же, старается все время радоваться жизни и быть позитивной. Отметим, что за три часа видео Волочковой посмотрели более 105 тысяч раз. Однако поклонники балерины не смогли оставить комментарии под постом звезды, потому что она закрыла их из-за хейтеров.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова поздравила мужчин с 23 февраля, надев мини-шорты, футбоку и пилотку. Звезда снова надела свои любимые унты, которые появляются чуть ли не на каждой ее фотографии. Модные критики не раз призывали балерину выбросить их, так как они давно вышли из моды.

Отметим, что 54-летняя Волочкова сегодня является одной из самых обсуждаемых и эпатажных звезд российского шоу-бизнеса. В молодости она была уважаемой балериной, но с возрастом, когда карьера ее пошла на спад, она начала удивлять поклонников своими выходками. Волочкова начала нелепо одеваться и краситься, чем полностью испортила свой внешний вид. Поклонники отмечают, что у звезды очень испортились волосы и кожа. К тому же, она сильно похудела.

Напомним, что бесстыжая Волочкова показала лишнее на отдыхе в бани: "Прикрылась розами и...".

Как сообщала Politeka, исхудавшая Анастасия Волочкова показала топ самых скандальных шпагатов: на мопеде, стекле и без одежды.

Также Politeka писала, что полуголая Волочкова похвасталась, как за ней приударил любовник: «Получила в подарок…».