Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони

На своїй сторінці в Instagram вона знову похвалилася подарунком, який їй подарував невідомий залицяльник, передає Politeka. Волочкова написала, що їй з Європи доставили бронзову статуетку, яку купили спеціально для неї.

«Це таке щастя бути коханою! Я дуже ціную увагу людську у всіх її проявах. Отримала в подарунок саму себе», - написала зірка, зазначивши, що статуетка – ексклюзивна робота 1830 року.

На знімку Волочкова з розпатланим волоссям стоїть з великим букетом червоних троянд. За словами балерини, вони розфарбували її любов до білих троянд. Балерина одягла міні-сукню, оголивши свої стрункі ноги. На ногах у неї домашні тапочки.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь які хвастощі зірки, її саму це не зупиняє. Вона навіть відключила коментарі під фотографією, щоб не нарватися на критику. За 20 хвилин фото зірки зібрало понад 1,2 тисяч лайків.

Раніше ми писали, що Волочкова опублікувала знімок з букетом білих троянд. Балерина наділа зимові вовняні чоботи і тонке коротке плаття з малюнком тигра на грудях. Волочкова з'явилася на кадрах без макіяжу. Відразу впадає в очі, що зірка сильно постаріла, а її шкіра обвисла. Ноги Волочкової на знімку виглядають болісно худими.

Зазначимо, що 54-річна Волочкова в молодості була дуже миловидною, але пізніше вона почала безглуздо одягатися і фарбуватися, чим повністю зіпсувала свій зовнішній вигляд. Останнім часом шанувальники відзначають, що у зірки дуже зіпсувалося волосся і шкіра. А своїми витівками вона ще й зіпсувала собі репутацію.

Нагадаємо, що скандальна Волочкова виставила напоказ свою красу в шортах: "ну і видовище".

А ще Politeka писала, що Анастасія Волочкова зізналася про особисте життя: "Покликав до себе мільйонер...".

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