Російська балерина Анастасія Волочкова підірвала новим фото в Instagram

Відомо, що 23 лютого громадяни Росії святкували День захисника, пише Politeka.net. Балерина вирішила привітати чоловіків на своїй сторінці в соцмережі.

Анастасія Волочкова з'явилася в футболці з темним і рожевим принтом, і в білих міні-шортах.

Зірка продемонтсрировала довгі стрункі ніжки, на яких взула унти. Настя доповнила образ браслетом червоного відтінку.

Також Волочкова одягла на голову пілотку, до якої приставила руку, ніби віддаючи честь - ну і видовище, так би мовити.

Артистка позувала посеред столів і стільців.

"Дорогі чоловіки, вітаю вас з Днем захисника Вітчизни .😊 Миру вам і добра.🙏 Будьте мужні, кохайте і будьте коханими.🌺 Для жінок захист вашої доброчесності, шляхетність, вміння любити і красі у вчинках..😊", - написала Волочкова.

Тільки за чотири хвилини пост зібрав 250 лайків.

Варто відзначити, що в січні балерина відпочивала в Таїланді, звідки публікувала масу відвертих знімків. Зірка хвалилася своїм відпочинком і фігурою, а також розповідала, що добре проводить час у компанії друзів.

Однак користувачі мережі, найчастіше, їй не вірили і писали неприємні коментарі. Ймовірно, тому знаменитість вирішила відключити коментарі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова вирішила виставити знімки, на яких видно, як вона насолоджується відпочинком.

Зірка позувала на спеціальній кушетці під час роботи стиліста над бровами зірки. Сама Анастасія була без макіяжу і в м'якому лавандовому спортивному костюмі.

Через невдалі пози зірки в очі впадає те,що її волосся виглядає дуже погано і практично перепаленним через постійних забарвлень і освітлювань.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова нерідко позує у приміщенні в унти і при цьому в тонкій сукні з малюнком тигра на грудях.

Варто відзначити, що сукня досить коротка. Сама Анастасія позувала з улюбленими квітами в руках і без макіяжу.

Також в очі впадає те, що Волочкова сильно схудла.

Нагадаємо, Волочкова здивувала недбалим виглядом під час відпочинку

А ще Politeka писала, що Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях

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