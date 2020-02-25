36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которой небывалую популярность принесла роль в сериале "Великолепный век", восхитила публику откровенным нарядом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, актриса позировала во время Берлинского международного кинофестиваля. Так, красотка предстала в соблазнительном платье, состоящим из нескольких частей: черного корсета, нижняя часть которого выполнена из прозрачной ткани с вышивкой, юбке, сбегающей волнами книзу, и накидке с пышными рукавами. Корсет как нельзя лучше подчеркнул роскошный бюст актрисы: каждый изгиб пленителен и ослепителен.

Мерьем дополнила эффектный образ подходящим макияжем бежево-коричневого оттенка, а также дорогими украшениями: на шее у нее широкое колье, а в ушах изящные серьги.

Знойное фото вскружило голову фанатам, которые буквально за час поставили более 37 000 "сердечек". Комментарии полны заслуженных комплиментов.

Ранее мы сообщали, Узерли посветила ножками в откровенном наряде. Этот кадр также был сделан на упомянутом фестивале. Рядом с восхитительной красоткой предстал один из представителей компании Netflix. На фото девушка в коротеньком черном платье в белую полоску сидит на стуле, положив ногу на ногу. А ее знакомый закинул руку ей за спину. При этом Мерьем загадочно улыбается, тогда как ее спутник показал все свои "32".

Также мы рассказывали, актриса покорила публику фото в полупрозрачном платье с блестками. Она позировала лежа на животе, облокотившись на руку и поднеся другую к губам. От ее томного взгляда идут мурашки по коже. А удачное освещение бросает некую таинственность и интимность, дополняя пикантный образ.

«Загадочная такая», «ты слишком великолепная, Мерьем», «Сколько же тут таинственности – на десятки лет хватит», «красивая», «просто невероятная!», - писали в комментариях.

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