Известная украинская певица Наталья Могилевская позировала в необычном образе

На новых фото артистка предстала в алой повязке на голове и с пышной укладкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

Так свои волосы артистка либо так уложила, что придала им невероятного объема, либо же примерила парик с практически афро-кудряшками и красной широкой повязкой с огромным бантом посредине. Фото было сделано крупным планом, на фоне ничего не видно, кроме женщины в белом, похоже, что халате:

«Начинается... Как вам? 1 или 2 ? ❤💋😍💄👠🌹🌺🍉🍎🍓🔥», - подписала артистка свои фото-сэлфи.

Большинству подписчиков снимки понравились:

«👍👍👍😘😘😘😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 КРАСОТКА🌹🌹🌹»

«Вау»

«Идеально»

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своей новой любви и поделилась рецептом, как избавиться от зимней хандры.

Наталья не скрывает, что она снова влюблена и то, что встретила того самого. Певица пока не желает раскрывать его личность и дает очень мало о нем информации. Но при этом отмечает, что чувства ее окрыляют и дают вдохновение, так как песня "Покохала" была написана именно о новых отношениях. В интервью Екатерине Осадчей актриса рассказала о сложностях в отношениях со второй половинкой, а также поделилась, как избавляется от зимней хандры.

Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская показалась рядом с сегодняшней именинницей.

Так на новом опубликованном фото, Могилевская и Полякова позируют в вечерних, вероятно, платьях. В насыщенного цвета бордо с меховой накидкой Могилевская и серебристом Полякова. Текстуры ткани нарядов знаменитостей очень похожи - прозрачные гипюровые сетки, декорированные стразами.

Напомним, Могилевская засветила свое достоинство в экстремальном разрезе

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