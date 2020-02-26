В украинском шоу-бизнесе есть множество крепких пар, чьи семьи считаются самыми крепкими и самыми счастливыми. Но мало кто знает, как зарождались эти истории любви

Politeka.net собрала самые яркие пары Украины и вспомнила, как начинались их отношения.

Украинская телеведущая Катя Осадчая и шоу-мен Юрий Горбунов влюбились друг в друга на съёмках шоу "Голос.Діти".

Интересно, что до этого они были знакомы друг с другом более 10 лет. Горбунов признавался, что оба они в какой-то момент стали свободными, тут то и закрутился их роман, который первое время пара тщательно скрывала. В 2017 году пара поженилась. Сегодня они вместе воспитывают сына Ивана. Горбунов рассказывает, что по-настоящему рад своему отцовству.

Солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева и певец Владимир Дантес познакомились в 2011 году. На тот момент Дантес был очень популярен, а Надя находилась только в начале своей карьеры.

Дорофеева вспоминает, что Вова в первый же день их знакомства сказал: «Надя, я женюсь на тебе». Как рассказывает звезда, они съехались спустя неделю после знакомства. В 2015 году пара сыграла свадьбу. В их отношениях был сложный период, когда Надежда стала мега-популярной, а карьера Дантеса пошла на спад. Но молодые люди это пережили.

Снежана и Сергей Бабкины познакомились в театре, в котором оба играли. Они не влюбились друг в друга с первого взгляда, но их любовь пережила множество трудностей и помогла Сергею справиться с алкогольной зависимостью.

Снежана вспоминает, что на момент знакомства с Сергеем не слышала его песен. Сегодня пара воспитывает троих детей. Бабкин не устает повторять, что Снежана – лучшее, что есть у него в жизни.

Ольга Сумская познакомилась с любовью всей своей жизни Виталием Борисюком в театре.

Их роман можно смело назвать «служебным», ведь он завязался на сцене. На тот момент Сумская была замужем за актером Евгением Паперным. Пара поженилась в 1996 году и до сих пор не расстается.

Напомним, что Надежда Дорофеева появилась на Лиге смеха в дерзком имидже: "Дантес любуется сзади".

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая покружилась в красном платье и показала идеальное тело: "Великолепна".

Также Politeka писала, что Снежана Бабкина плюнула на мужа и оголилась перед камерой: "Вульгарненько для мамочки".