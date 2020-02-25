Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва продовжує дивувати яскравими і позитивними образами, показуючи знімки в Instagram

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе пікантному вигляді, пише Politeka.

Надя з'явилася в компанії колег, з якими бере участь в "Лізі сміху" в цьому сезоні. Сама артистка в оточенні молодих хлопців виглядає дуже щасливою і задоволеною. Поряд із зіркою можна також помітити коханого чоловіка Володимира Дантеса, а також знамениту співачку Наталію Могилевську.

При цьому днем раніше Надя прокоментувала свою участь у шоу.

«Ох хлопці! Сезон буде жесть!! Не пропусти! І щаслива вас познайомити зі своєю першою командою @lovikurazhh ! Молоді, драйвові, перспективні, талановиті 🖤», – коментує фото з молодими артистами Надя.

Нещодавно Надя повернулася з відпустки, яку провела зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. По поверненню з відпустки зірка вже встигла здивувати новою зміною іміджу.

Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір. До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися. Приміром, кілька годин тому на фан-акаунті з'явилося таке фото.

На старому кадрі Надя позувала разом з коханим чоловіком у милому і домашньому вигляді. При цьому на досить давнє фото артистка була ще з рудуватим волоссям, чим дуже порадувала шанувальників.

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